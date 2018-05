Sherwood for Kids allo Sherwood Festival

Sherwood for Kids è na giornata interamente dedicata ai più piccoli e a chi vuole tornare bambino.

Tante le iniziative in programma domenica 1 luglio: all'entrata verrà consegnata una mappa per muoversi all'interno del festival e mettersi in gioco tra le tante proposte.

Orari

Apertura cancelli: ore 18

Dettagli

Sherwood for Kids 5ª Edizione con la partecipazione degli Psycodrummers Vai alla Pagina FB

Sherwood for Kids

All'entrata ti sarà consegnata una mappa ... muoviti all'interno del Festival e mettiti in gioco tra le tante proposte!

I giochi dimenticati di Lodovico

Divertirsi con i giochi antichi.

Giochi di strada

Con il Gruppo Scout Pablo Neruda.

Truccabimbi

Saranno presenti laboratori e attività sportive.

Programma

Ore 18.30

Una merenda sana per tutti

Sono i benvenuti gli artisti di strada che vogliano esibirsi a cappello per rendere ancora più magica questa giornata!

Ore 19 (Piazzale)

Psycodrummers - Prima esibizione

Ore 20 (Piazzale)

Spettacolo "La Corda" di Gera Circus

Acrobata, giocoleria, equilibrismo

Ore 20.40 (Piazzale)

Psycodrummers - Seconda esibizione

Ore 21.30 (Second Stage)

Spettacolo "Le Petit Tap" di Annina

Arte di strada con Tip Tap

Ore 22.10 (Piazzale)

Psycodrummers - Terza esibizione

Dalle ore 18 nella Free Sport Area

Musica e Sport contro la Mafia

Riscatto sociale e lotta alla dispersione scolastica attraverso progetti culturali, musicali e sportivi. I laboratori creativi ed il racconto dell’esperienza palermitana di Picciotto, vincitore del premio “Musica contro le mafie”.

A seguire live showcase di Picciotto & Gente Strana Posse

Biglietti

Ingresso "1 euro può bastare"

Informazioni

