"Siamo fatti di stelle", laboratori guidati per ragazzi e adulti al Musme con "Sperimentando"

Da giovedì 7 a domenica 10 dicembre le scuole sono chiuse, ma il Musme offre l'occasione ai ragazzi di divertirsi e tornare in classe più preparati di prima e stupire i professori con effetti speciali.

Al museo vengono organizzati i laboratori didattici “Siamo fatti di stelle”, per spiegare come siamo passati dal Big Bang al corpo umano, attraverso indicazioni scientifiche di anatomia e fisica. Inoltre, i laboratori sono pensati non solo per i ragazzi di ogni età, ma sono aperti anche agli adulti.

Le domande a cui sarà data una risposta sono tantissime, tra cui: Cos’è il Big Bang? Da dove sono sbucati gli elementi chimici leggeri e pesanti? Come si sono formate le prime molecole organiche? Quali superpoteri avevano i primi esseri viventi? Come se la cavano i microrganismi nello spazio? E come se la cava l’essere umano?

INGRESSO

I laboratori guidati vengono svolti la mattina e nel pomeriggio in un percorso incluso nel prezzo del biglietto d’ingresso.

Si consiglia di prenotare, scrivendo a info@musme.it e indicando data, fascia oraria, numero di adulti, numero di bambini e ragazzi con rispettive età e recapito telefonico.

INFORMAZIONI

Musme

Via San Francesco, 94

049.658767 - info@musme.it - www.musme.it

http://www.musme.it/sperimentando-al-musme-siamo-fatti-di-stelle/​

Orari di apertura

Da martedì a venerdì, 14.30-19 ultimo ingresso 18.15

Mattina aperto solo su prenotazione

Weekend e festività: 9.30-19 ultimo ingresso 18.15

Chiuso: lunedì non festivi, 25 dicembre, 1 gennaio

Biglietti

Intero 10 euro

Ridotto Gruppi dalle 10 alle 30 persone 8 euro

Ridotto Giovani e studenti 6 euro

Famiglia (2 adulti + 3 bambini fino a 12 anni compiuti) 22 euro

Gratuito bambini fino a 3 anni