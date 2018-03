“Sicurezza è organizzazione”, doppio convegno sulla prevenzione incendi a Padova

A Padova lunedì 26 marzo una giornata formativa per ingegneri, architetti e geometri sul Codice di prevenzione incendi e alta vigilanza del CSE in cantiere.

Tra i relatori l’ingegnere Giuseppe Piegari del Ministero del lavoro, il dottor Ciro Santoriello magistrato della procura di Torino e l’avvocato Giovanni Scudier esperto della materia.

“Sicurezza è organizzazione” è un pacchetto di due convegni organizzati dall'Ordine degli Ingegneri di Padova e patrocinati da Foiv, Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto, che si svolge nella sala Zairo, in piazza Salvemini 19.

Programma

Si inizia la mattina, dalle 8.45 alle 12.30, con il seminario “Il rischio zero non esiste”, dedicato al principio del rischio accettabile introdotto dal Codice di prevenzione incendi, uno strumento di progettazione a tutela del professionista antincendio.

Saranno l’ingegnere Fabio Dattilo, direttore interregionale dei vigili del fuoco del Veneto, l'avvocato Giovanni Scudier, esperto della materia, il dottore Ciro Santoriello, magistrato della procura di Torino e gli ingegneri Gaetano Fede e Marco Di Felice del Consiglio Nazionale degli Ingegneri a illustrare da un lato gli strumenti offerti dal codice in supporto al professionista antincendio nella progettazione, dall’altro il controverso rapporto del codice stesso con il Testo Unico sulla sicurezza.

Nel pomeriggio, dalle 14.15 alle 18, si discuterà invece della modalità di svolgimento della vigilanza in cantiere da parte del coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE), in relazione alle importanti novità introdotte dalle ultime sentenze della Corte di Cassazione. “L’alta vigilanza del cantiere del CSE” è il titolo di questo secondo convegno, in cui interverranno gli ingegneri Guido Cassella, Gaetano Fede e Gian Pietro Napol in rappresentanza degli ingegneri, l’ingegnere Giuseppe Piegari del ministero del Lavoro, il dottor Ciro Santoriello, magistrato della procura di Torino e l'avvocato Giovanni Scudier, esperto della materia.

I due convegnisaranno seguiti in diretta streaming da 25 sedi di ordini professionali distribuite sul territorio nazionale o dal proprio pc, con un coinvolgimento complessivo di migliaia di professionisti.

Entrambi gli eventi sono organizzati dall’Ordine degli Ingegneri di Padova, in collaborazione con l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova, con il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Padova e con la Fondazione Ingegneri Padova.

I due convegni godono inoltre del patrocinio della Federazione degli Ordini degli Ingegneri del Veneto, del Consiglio Nazionale Ingegneri e del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

Link utili

Iscrizione ai convegni

Elenco Ordini/Collegi aderenti allo streaming

Informazioni

Segreteria Organizzativa: Centro di Formazione STS

www.centrodiformazionests.it - info@centrodiformazionests.it

049.8809842