Silent Party al Chiosco di Padova

Dopo quattro mesi di silenzio ritorna a Padova il Silent Party uno dei format più amati dai giovani. Ritorna proprio al Chiosco, il primo locale che nel 2015 l'ha ospitato in città grazie al suo ideatore Simone Lorini.

Mai come ora questo format viene ad essere di attualità perchè si propone come ulteriore strumento ottimale per poter conciliare al meglio divertimento e sicurezza. Tre dee jay, tre generi musicali suonati contemporaneamente e centinaia di cuffie colorate che si illuminano. Cuffie senza fili, rigorosamente igienizzate, di altissima qualità, che si illuminano di tre luci diverse in funzione del dj che scegli. Rosso, verde, blu. Scegli tu il tuo dj, la tua musica preferita tra quella che stanno mixando in consolle e puoi cambiare in ogni istante. Si torna in cuffia, sempre nel rispetto delle disposizioni vigenti

L'evento

Mercoledì 24 giugno ritorna il Silent Party a Il Chiosco via Ariosto 10 Padova

Ingresso libero riservato ai soci

Info web

https://www.facebook.com/ilChiosco.Padova