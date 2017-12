☊ Silent Party® ☊ Padova - Liston

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/204680760073641

La SILENT NIGHT PER ECCELLENZA

☊ Silent Party® ☊ Padova l'ultimo del 2017, l'occasione giusta per scambiarci i regali e farci gli auguri, tutti sotto l'albero davanti a Palazzo Moroni.

APERTURA PRENOTAZIONI 28 NOVEMBRE ALLE 16 - info sott

Se vieni vestito da Babbo o Babba Natale un ulteriore sconto sul noleggio della cuffia solo per chi ha riservato

ORE 19.30 INIZIO CONSEGNA CUFFIE

ORE 21 INIZIO SILENT PARTY

ORE 21.30 CHIUSURA LISTA

PRONTI E CARICHI!

INFO SILENT(per chi ancora non sà)

Sul palco si esibiranno in contemporanea 3 DJs, ed ognuno proporrà un genere diverso. L'impianto audio rimarrà spento, mentre Voi potrete selezionare, semplicemente con un click sulle cuffie consegnatevi, uno dei 3 canali disponibili.

La Line-Up

☊ BLUE CHANNEL ☊

☊ GREEN CHANNEL ☊

☊ RED CHANNEL ☊

☛☛ QUANDO? ☛☛

►Giovedì 07 Dicembre

dalle 21 alle 00

☛☛ DOVE? ☛☛

► Sotto l'Albero di Palazzo Moroni

★ INlista - 8 euro(inviando il whatsapp - Leggi sotto)

★ INtero - 10 euro (non in lista o dopo le 21.30)

RICORDA CUFFIE LIMITATE.

COME:

►Inviando un Whatsapp(NO MESS) al � 345.8932478

►scrivi "Nome Cognome Silent PD"

►Prenotazione individuale ognuno dovrà inviare il proprio whatsapp

► Inizio consegna cuffie ore 19.30(NON RIDURTI ALL'ULTIMO)

►giungi entro le 21.30 per avere la tua cuffia al noleggio ridotto di 8 euro, porta con te un documento d'identià in corso di validità(Patente, Carta d'identità, Passaporto)

►dopo le 21.30 e per tutti coloro che non riservano la cuffia il noleggio sarà intero al costo di 10 euro.

CHIUSURA LISTA GIOVEDI' 07 DICEMBRE ALLE 16

Per chi non ha riservato, non temere, ci sono ancora cuffie ma potranno esser ritirate, fino ad esaurimento, al prezzo intero di 10 euro dalle 21.30 sempre con documento d'identità.

CHI SARA' SPROVVISTO DEL DOCUMENTO(si accettano solo le tipologie di documenti sopracitati) NON POTRA' RICEVERE LA CUFFIA.

☒ CI SARAI?

TOUCH YOUR FREEDOM!

powered

Silent Party - www.the-silent-party.it

by Happy2gether

►PER INFO

www.the-silent-party.it or www.silentparty.it

� info@the-silent-party.it

� 392.3821712

Diffida delle imitazioni, Silent Party è solo uno ed è un marchio®.

