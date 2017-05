Silent Party® al Parco della Musica

Continuano gli annunci estivi che vanno a comporre la stagione musicale del Parco della Musica di Padova.

Mercoledì 17 maggio grande appuntamento con il Silent Party®, a partire dalle ore 22.

🎵 TUTTI GLI EVENTI DEL PARCO DELLA MUSICA 2017 🎵​

Sul palco si esibiranno in contemporanea tre DJs e ognuno proporrà un genere diverso.

L'impianto audio rimarrà spento, mentre il pubblico potrà selezionare, con un semplice click sulle cuffie predisposte, uno dei tre canali disponibili.

LINE UP

🎧 BLUE CHANNEL

🎧 RED CHANNEL

🎧 GREEN CHANNEL | Reggaeton & Hip Hop Music | YVES DJ

INGRESSO

In lista 7 euro (registrazione tramite Whatsapp - Leggi sotto)

Intero 9 euro (non in lista o dopo le 22)

CUFFIE

Il numero di cuffie disponibili è limitato.

Prenotazione cuffie 7 euro.

Modalità:

Invia un Whatsapp (NO MESS) al 345.8932478 scrivendo "Nome Cognome Silent Padova";

prenotazione individuale, ognuno dovrà inviare il proprio messaggio;

arrivo entro le 22 per avere la cuffia al noleggio ridotto di 7 euro: munirsi di documento di identità in corso di validità (patente, carta d'identità, passaporto).

Inizio consegna cuffie ore 21.

LISTE

Chiusura lista mercoledì ore 16. In caso di sold out la chiusura verrà anticipata.

Chi risulti sprovvisto di documento non riceverà le cuffie.

INFORMAZIONI

www.the-silent-party.it - www.silentparty.it

info@the-silent-party.it

392.3821712

https://www.facebook.com/events/118016092103313/