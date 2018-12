☊ Silent Party® Padova ☊ in Prato della Valle

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/377980422951465/

🧦 TUTTI GLI EVENTI A PADOVA DELL'EPIFANIA 2019 🧦

Silent Party® ☊ Padova - Prato della Valle - Brusa la Vecia

Domenica 6 gennaio dalle ore 19 alle 22.30

Ebbene si, hai visto proprio bene, si torna in Prato della Valle(Padova Italia) ma stavolta ben coperti ed in anticipo così evitiamo il freddo e ci scaldiamo con la vecia. E si perchè dopo il grande falò della Befana | Brusa la vecia | ci potremo scaldare scatenandoci con il ☊ Silent Party® ☊ 2 Mani al Cielo, 1 Cuffia e 3 Dj che sul palco si esibiranno in contemporanea, ed ognuno proporrà un genere diverso.Decidi cosa ballare e cantare! Potrai passare dalla Trap di Sfera Ebbasta alla dance degli Eiffel 65 fino agli ultimi dischi di Martin Garrix...tutto con un semplice click sulle cuffie consegnatevi.

Ingresso gratuito - cuffia a noleggio

Info prenotazione cuffia sotto (come prenotare e costi)

La line-up coming soon!

🎧 canale blu 🎧

🎧 canale rosso 🎧

🎧 canale verde 🎧

☛☛ Quando? ☛☛

► Domenica 6 gennaio

dalle 19 alle 22.30

☛☛ Dove? ☛☛

► Prato della Valle - Padova Italia

Costo noleggio cuffie e prenotazione

★ prenotazione - 8 euro (inviando il whatsapp - Leggi sotto)

★ INtero - 10 euro (senza prenotazione o dopo le 20)

►Inizio consegna cuffie ore 19

ricorda cuffie limitate.

Prenota la tua cuffia al noleggio ridotto di 8 euro. come:

►Inviando un Whatsapp(NO MESS) al � 345.8932478

►scrivi “Nome Cognome Silent Pd”

►Prenotazione individuale ognuno dovrà inviare il proprio whatsapp

►giungi entro le 20 per avere la tua cuffia al noleggio ridotto di 8 euro, porta con te un documento d’identità in corso di validità(Patente, Carta d’identità, Passaporto)

►dopo le 20 e per tutti coloro che non riservano la cuffia il noleggio sarà intero al costo di 10 euro.

Le prenotazioni sono aperte.

attenzione!

chi sarà sprovvisto del documento(si accettano solo le tipologie di documenti sopracitati) non potra’ ricevere la cuffia.

chiusura invio whatsapp per riduzione ore 17 del 6 gennaio

