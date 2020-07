"Silent play": gustare la Challà, il pane del sabato, udire melodie e racconti tradizionali ebraici al museo

Da domenica 5 luglio, a quasi un mese dalla riapertura al pubblico del Museo dopo l’emergenza Covid-19, vi proponiamo un’esperienza sensoriale, un silent play, che vi porterà a gustare e assaggiare la Challà, il pane del Sabato, udire melodie e racconti tradizionali ebraici, odorare profumatissime spezie, vedere e toccare oggetti alla scoperta dello Shabbat (Sabato ebraico).

Con questo progetto sullo Shabbat (Sabato ebraico), desideriamo raggiungere un maggior numero di visitatori, anche se in piccoli gruppi, in particolare le famiglie, con lo scopo di far conoscere e apprezzare la cultura ebraica.

L’alterità, la scoperta della bellezza e della complessità che il percorso svelerà, permetterà ai visitatori di apprezzarne i contenuti, ma anche di vivere la realtà museale come un luogo coinvolgente e dinamico.

Si tratta di un percorso sensoriale che permetterà ai visitatori di immergersi nella scoperta delle ritualità che appartengono alla ricorrenza più importante nella cultura ebraica, l’esperienza si conclude con la visita alla Sinagoga Italiana.

La produzione e la realizzazione del progetto, patrocinata dal Comune di Padova, è stata possibile grazie al contributo di Fondazione Antonveneta e Monte dei Paschi di Siena.

Il Silent Play è stato realizzato da La Piccionaia.

L’appuntamento è, ogni domenica alle 16 al Museo della Padova ebraica in via delle Piazze, 26.

Al fine di rispettare le norme previste per il contenimento del Corona Virus, chiediamo ai gentili visitatori maschi di venire provvisti di cappello.

Costo: 15 euro comprensivo di ingresso al Museo, alla Sinagoga, Silent Play, assaggio della Challà e visita guidata.

E’ richiesta la prenotazione a: padovaebraica@coopculture.it

In osservanza al riposo dello Shabbat, il sabato ebraico, chiediamo ai gentili visitatori di effettuare la prenotazione entro le ore 18 del venerdì precedente la visita.

Info web

https://www.facebook.com/CoopCultureIT/