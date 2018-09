Dal 7 ottobre al 2 dicembre itinerario audioguidato interattivo “Silent Suburbs”, dal Portello al parco d’Europa.

L’associazione culturale Enetiké organizza un itinerario audioguidato interattivo, in cui voci e musiche accompagnano i partecipanti dal Portello al parco d’Europa, lungo gli argini del Piovego, evocando le trasformazioni che questi luoghi hanno conosciuto nel tempo.

Per partecipare è necessario iscriversi via email all’indirizzo enetike@gmail.com; ogni appuntamento prevede un massimo di 25 partecipanti.

Ritrovo in via del Portello (angolo via Marzolo), all’inizio della zona ciclopedonale .

Iniziativa realizzata con il contributo del Comune di Padova nell’ambito del progetto “La città delle idee”.

Associazione culturale Enetiké

cell. 366 8199916

email enetike@gmail.com

pagina Facebook www.facebook.com/ silentstories. associazioneculturaleenetike