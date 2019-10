"Il sillabario alpino" di Mauro Corona e Matteo Righetto, incontro al teatro Verdi.

Appuntamento il 9 novembre alle ore 18.

Dettagli

Incontro con Mauro Corona e Matteo Righetto che nel settecentesco teatro Verdi conversano di montagna ed esistenza, presentando Il passo del vento. Sillabario alpino (Mondadori). Il dialogo tra due punti di vista influenti e differenti che hanno in comune l’amore per la natura, il desiderio di avventura, lo spirito di solidarietà e del rispetto per la vita in tutte le sue manifestazioni.

Vi sarà la possibilità di acquisto in loco del libro per poi farlo autografare dagli autori.

Matteo Righetto è autore dello spettacolo in programmazione al Verdi ‘Dalla qui alla luna’ dal 6 al 10 novembre.

Info: https://www. teatrostabileveneto.it/events/ event/da-qui-alla-luna/