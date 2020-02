Silvia Gorgi presenta "Le incredibili curiosità di Padova" al Libraccio

Venerdì 14 febbraio, alle ore 18, Silvia Gorgi presenta

Le incredibili curiosità di Padova

Newton Compton editori

Il libro

Padova sta attraversando un momento magico. Sarà la candidata italiana a Patrimonio dell'Unesco nel 2020 grazie al progetto di "Padova Urbs Picta", ossia al suo ciclo pittorico del Trecento. Ma quali incredibili curiosità si celano nella sua storia? Nel raccontarle si potrebbe iniziare da un confronto ardito come quello fra Dante e Giotto e continuare con il triangolo libertino che unisce Andrea Memmo, il creatore di Prato della Valle, la nobile Giustiniana Wynne, e il grande seduttore Giacomo Casanova. Un territorio, quello patavino, che ha sempre attirato grandi personalità, come quella di Pierre Jules Théophile Gautier, il "papà" del Capitan Fracassa letterario, giunto nella città del Santo nel corso del suo Grand Tour. E che dire di Mary Shelley e il marito, il poeta Percy Bysshe Shelley, che proprio nell'anno in cui fu pubblicato Frankenstein, insieme a Lord Byron, scelsero come luogo d'elezione i Colli Euganei? Questo libro racconta fatti, personaggi, grandi personalità legati a una città che si prepara a festeggiare, nel 2022, gli 800 anni dalla nascita della sua università.

L’autore

Padovana DOC, giornalista, scrive di cinema, arte e nuove tendenze per le pagine di cultura e spettacolo dei quotidiani del gruppo editoriale L'Espresso. Alcuni suoi servizi di viaggio sono stati pubblicati da «Elle Italia» e «il Venerdì di Repubblica». Speaker radiofonica, ha ideato Nordest Boulevard, sito d'informazione. Ha curato mostre di artisti in Veneto e a Berlino.

Info web

https://www.facebook.com/events/184555032602128/