Simone Susinna dell'Isola dei Famosi incontra i fan all'ODStore di Padova

L'isola dei Famosi ha visto decretare come vincitore Raz Degan, in competizione finale con il modello Simone Susinna, giovane siciliano che sarà ospite di ODStore a Padova, per un incontro con i fan patavini in programma domenica 23 aprile dalle 17 alle 19.

SIMONE SUSINNA

Classe 1993, è noto sopratutto nel mondo della moda dove ha già sfilato per stilisti d'alto calibro come Armani, Dolce&Gabbana, Scervino e Richmond.

Notissimo sui social, soprattutto su Instagram, dove conta più di 68mila followers.

La vera sorpresa del programma è stato proprio il modello siciliano che, se dapprima è rimasto nell'ombra rispetto a nomi più blasonati nel mondo dello spettacolo, è poi riuscito a ritagliarsi un ruolo d'élite nel reality, tirando fuori sia il carattere che le doti fisiche nelle diverse prove.

INGRESSO

L'evento, realizzato in collaborazione con Gig Promotion e Wonderland Weddings and Events, prevede un ticket d'entrata di 15 euro, con cui i fan avranno diritto primario di incontrare Simone Susinna, oltre ad avere in omaggio una maglia ricordo dell'evento e un gadget dolciario di ODStore.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

É necessaria la prenotazione anticipata, in quanto i posti sono limitati.

349.6746193 - Gaia (anche Whatsapp).

