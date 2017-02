Simple Plan al Gran Teatro Geox

I Simple Plan, tra le band pop-punk più acclamate degli ultimi anni, tornano live in Italia per per celebrare i quindici anni dal debutto del loro primo album di studio con il tour omonimo “No Pads, No Helmets….Just Balls 15th Anniversary”. Il 14 giugno a Padova, Gran Teatro Geox.

mercoledì 14 giugno 2017, ore 21

Gran Teatro Geox - Padova

Con queste parole in una nota ai fan i Simple Plan hanno raccontato la genesi del No Pads, No Helmets….Just Balls 15th Anniversary”: “Abbiamo sentito che quest’occasione era importante per guardarsi indietro e per celebrare questa fantastica avventura che abbiamo vissuto come gruppo e come amici… “No Pads, No Helmets…Just Balls” ha cambiato tutto per noi e siamo emozionati all’idea di suonare di nuovo tutte queste canzoni e rivivere un momento delle nostre vite che è pieno di ricordi così meravigliosi”.

“No Pads, No Helmets….Just Balls” è stato certificato doppio Disco di Platino negli Stati Uniti e in Messico e ha conquistato il quinto Disco di Platino in Indonesia. In Australia, Giappone, Malesia, Repubblica delle Filippine è stato certifica Disco di Platino e certificato Disco d’Oro in Brasile, Nuova Zelanda, Singapore e Regno Unito.

Nell’album sono presenti alcuni delle loro hit più famose come “I’d Do Anything”, “I’m Just A Kid”, “Addicted” e “Perfect”.

Lo scorso anno è uscito il loro ultimo album di inediti “Taking One For The Team” che ha debuttato al #1 su iTunes in 10 paesi, compresi Canada, Singapore, Messico, Repubblica Ceca, Tailandia, Svizzera, Praga, Giappone, Cambogia e Macao e nella Top 10 in altri 25 paesi. Il disco, prodotto da Howard Benson (My Chemical Romance, All-American Rejects) include i singoli “Boom”, “Opinion Overload,” e “Singing In The Rain”.

Biglietti in vendita su zedlive.com, fastickets.it, e presso i punti vendita Fast Tickets.