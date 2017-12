Test di medicina: simulazione nello Spazio 35 del Centro culturale Altinate San Gaetano

Martedì 12 dicembre 2017, dalle 16, allo Spazio 35 al piano terra del Centro Culturale Altinate San Gaetano, l’ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova, con la collaborazione di Alpha Test, realizza un workshop di simulazione dei test di ammissione alle facoltà di Medicina in Italia.

L’incontro, ad accesso gratuito con iscrizione online sul sito progettogiovani, prevede un seminario di approfondimento a cura di un docente Alpha Test.

Il programma dell’incontro prevede approfondimenti su tutte le opportunità per studiare Medicina in Italia: il concorso unico per le università pubbliche, i corsi di laurea in inglese e quelli delle università private. Si vedranno, inoltre, le date dei test e i criteri di selezione: quando si svolgono le prove, quando bisogna iscriversi e come funziona la graduatoria nazionale.

Per offrire una panoramica dettagliata delle università nazionali, si vedranno i programmi dei test di ogni università, le materie e gli argomenti più importanti, prima di lasciare spazio alle domande dei partecipanti.

Dopo il seminario gli studenti potranno svolgere una simulazione del test di Medicina, rispondendo in 100 minuti a 60 domande sulle varie materie previste (ragionamento logico, cultura generale, biologia, chimica, matematica e fisica).

Pochi giorni dopo l’incontro, ogni studente riceverà via e-mail il risultato della prova con le soluzioni commentate che chiariscono la procedura di risoluzione. Il punteggio, per consentire un termine di paragone a livello nazionale, è confrontato con la media dei punteggi della classe e di tutte le altre scuole d’Italia.