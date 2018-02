"Siouxsie and the Banshees: Ever After", serata-incontro alla libreria Limerick

Martedì 6 marzo dalle ore 19.30 la libreria Limerick ospita la serata "Siouxsie and the Banshees: Ever After".

Una giovane londinese, Susan Janet Ballion (SIOUXSIE), incontra per la prima volta Steven John Bailey (Severin) a un concerto dei Roxy Music. Di lì a poco sarebbero arrivati l'infatuazione per il punk dei Sex Pistols e gli anni del "Bromley Contingent", termine coniato dalla giornalista Caroline Coon per descrivere il gruppo di fan (di cui facevano parte loro due, ma anche Billy Idol) più accaniti della band di Johnny Rotten.

Malcolm McLaren (celebre manager dei Pistols) organizza al 100 Club il primo festival punk: c'è un solo problema, Susan e Steven non hanno mai preso in mano uno strumento. Poco importa: il loro intento non è quello di fare musica rock convenzionale. Quello che vogliono è il caos. Affermano di voler tenere un unico concerto e poi sciogliere la band. Le cose, come sappiamo, prenderanno una piega ben diversa...

A quarant'anni dall'uscita della prima hit "Hong Kong Garden" e del primo album "The Scream" e in prossimità della Festa della Donna, Gold Soundz celebra la carriera di Siouxsie And The Banshees e dedica un'intera serata a una tra le più influenti frontwomen della storia dell'alternative rock, Siouxsie Sioux.

Dagli inizi punk alla nascita di un'oscura e seducente dark-wave, con un look inconfondibile e una voce al tempo stesso dolce e minacciosa, la regina del Goth-rock è stata un'indiscussa protagonista negli anni Settanta e Ottanta: le devono molto non solo Shirley Manson dei Garbage, PJ Harvey, Elizabeth Fraser dei Cocteau Twins, Alison Mosshart dei The Kills e Zola Jesus, ma anche Bono degli U2, i Sisters of Mercy, Jeff Buckley, Tricky (che nel 1996 realizzò una cover di "Tattoo"), Tim Burton (che coinvolse la cantante per la colonna sonora del film "Batman - Il ritorno") e la stilista Pam Hagg.

"Siouxsie and the Banshees: Ever After" è il tributo di Gold Soundz a un'autentica icona del rock internazionale e ai musicisti che hanno fatto parte della sua band, dal bassista Steven Severin al talentuoso batterista Peter Edward Clarke (Budgie) - con il quale Siouxsie ha avuto una lunga relazione e un side-project, The Creatures - passando per l'eccellente chitarrista John McGeoch (già nei Magazine e nei Visage), Robert Smith (leader dei Cure), Martin McCarrick e tanti altri. Nel corso della serata ascolteremo una selezione di brani, autografi e non, tratti dagli album più apprezzati dalla critica e dal pubblico, come l'eclettico "Kaleidoscope" e la pietra miliare "Juju", e i loro singoli più famosi, come la cover di "Dear Prudence" dei Beatles e "Cities in Dust". Ci saranno, come di consueto, filmati e videoclip d'epoca, immagini, aneddoti e tanta musica.

Condurrà la serata Alessandro Liccardo, collaboratore di Gold Soundz.