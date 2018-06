Sisma Night allo Sherwood Festival

Martedì 19 giugno in programma il live di Sisma Night allo Sherwood 2018.

Orari

Apertura cancelli: ore 19

Inizio concerto: ore 20.30

Dettagli

"Sisma" è un collettivo di ragazzi, musicisti e musicofili, nato a Treviso nel settembre del 2014, che vuole creare una scena musicale viva, forte e sempre presente, organizzando concerti nel trevigiano in cui si propongono band emergenti locali affiancate a progetti artistici più noti nell'underground nazionale e non. Inoltre il collettivo si occupa come etichetta discografica di supportare e promuovere le bands che ne fanno parte.

I SuperPortua nascono a Treviso dall'incontro di Michele (voce), Nicola (chitarra), Stefano (batteria), Fabio (basso), Matteo (chitarra) e Sergio (violino). Ad un anno esatto dalla formazione del gruppo, esce "Abbastanza Memorabile" e, nel 2013, "Vecchi diluvi", due EP (registrati presso il Groove Studio di Casale sul Sile da Tommaso Mantelli) che vogliono essere le fondamenta per qualcosa che si concretizzerà nel 2018 con “Resterai sempre uno”, in uscita l’11 Aprile per Sisma mvmnt, Dischi Soviet Studio e Shyrec.

I Denoise suonano assieme da anni, ma di anni ne hanno venti. Vengono da Venezia, cantano in Italiano e per definire il loro stile puoi usare le parole “Rock”,“Indie”, “Post”, “Wave” e “Synthpop” nell’ordine che preferisci. Nel 2016 esce il loro debutto, Esterno Notte EP, anticipato dal singolo “Esterno Notte”. In una recensione, Rockit scrive che “Dubbi, incertezze, scelte sbagliate e paure di un’età ancora svogliatamente acerba si riflettono […] in un Indie Pop pienamente maturo e conscio del proprio potenziale, dalle atmosfere suggestive di “Murakami” fino alla potenza del singolo “Esterno Notte” ”. “Cinema EP” è il seguito discografico di “Esterno Notte EP”, è in uscita per SISMA e contiene 5 inediti, compreso il singolo “Cinema”.

Biglietti

Ingresso "1 euro può bastare"

Informazioni

