"Sisma Night" a Sherwood Festival

Venerdi 7 luglio i due palchi di Sherwood Festival accoglierano "Sisma Night", la serata organizzata in collaborazione con il collettivo trevigiano Sisma che vedrà protagonisti la rock band bolognese CUT e i padovani Universal Sex Arena sul Mainstage e Alcesti e Hope You're Fine Blondie sul Second Stage.

DETTAGLI

Apertura cancelli: ore 19

Inizio Second Stage: ore 19.30

Inizio Main Stage: ore 21

SISMA

"Sisma" è un collettivo di ragazzi, musicisti e musicofili, nato a Treviso nel settembre del 2014, che vuole creare una scena musicale viva, forte e sempre presente, organizzando concerti nel trevigiano in cui si propongono band emergenti locali affiancate a progetti artistici più noti nell'underground nazionale e non.

Inoltre il collettivo si occupa come etichetta discografica di supportare e promuovere le bands che ne fanno parte.

CUT

"Second Skin Tour"

I CUT sono attivi dal 1996 e hanno alle spalle cinque album in studio e quattrodici tour europei, oltre a date negli USA.

https://soundofcut.bandcamp. com

UNIVERSAL SEX ARENA

A Sherwood presenteranno l’ultimo disco “Romancitysm”, uscito per La Tempesta Dischi.

ALCESTI

HOPE YOU'RE FINE BLONDIE

BIGLIETTI

Ingresso "1 euro può bastare".

INFORMAZIONI

