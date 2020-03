Al Teatro Quirino de Giorgio di Vigonza lo spettacolo "Sister Act - Il musical"

In ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 Marzo 2020, gli spettacoli previsti il 3-4-5 aprile 2020 al Teatro Quirino De Giorgio di Vigonza sono stati riprogrammati all’11-12-13 settembre 2020 presso lo stesso luogo dell’evento. I biglietti precedentemente acquistati rimarranno validi per le nuove date corrispondenti. Per le informazioni sui rimborsi LEGGI QUI

Torna finalmente in Italia "Sister Act - Il musical"! Le suore più scatenate della storia stanno arrivando! Basato sul Film Touchstone Picture “Sister Act” scritto da Joseph HowardTraduzione e Adattamento Testo e Liriche Italiane F. Travaglio. Su licenza ufficiale per l'Italia di Music Theatre International. L'appuntamento al Teatro Quirino de Giorgio di Vigonza con lo spettacolo "Sister Act - Il musical" è dal 3 al 5 aprile 2020.

Il musical di Sister Act è basato sull’omonimo film del 1992 con l’attrice Whoopi Goldberg nell’indimenticabile ruolo di Deloris, “una svitata in abito da suora”. Deloris Van Cartier è una scatenata cantante dei night club di Philadelphia. Dopo essere stata testimone di un omicidio, la Polizia decide di metterla al sicuro in un posto in cui nessuno penserebbe mai di cercarla: un convento. Deloris, che non è tagliata per il dimesso stile di vita monacale, inizia a dirigere lo stonatissimo coro di suore trasformandolo in un autentico fenomeno musicale. In questo modo, la copertura di Deloris salta. Ora, però, i suoi inseguitori dovranno vedersela con tutto il convento!

La colonna sonora di Sister Act è composta da venticinque brani scritti dal premio Oscar Alan Menken, canzoni che mescolano soul, funky, disco anni ’70 e pop in stile Broadway. Nel 2011, “Sister Act – Il Musical” ha ottenuto 5 nomination ai Tony Awards tra cui Miglior Musical.

Informazioni e contatti

Tutte le date su www.uvmusical.it

Venerdì 11 settembre - Ore 20.30

Sabato 12 settembre - Ore 20.30

Domenica 13 settembre - Ore 16.30

Biglietti su: https://www.ticketmaster.it/artist/sister-act-biglietti/75963