“I sitting! And you?”, torneo di sitting volley al Palaberta di Montegrotto Terme

Sabato 7 aprile al Palaberta di Montegrotto Terme si svolge un giornata dedicata al sitting volley, disciplina paralimpica che permette ad atleti con disabilità e non di praticare la pallavolo con la particolarità di essere seduti a terra, senza l’ausilio di particolari strumentazioni tecniche.

L'organizzazione

La manifestazione, dal nome “I sitting! And you?”, è stata fortemente voluta da Cuoredarena APS, che nel 2016 ha contribuito alla nascita del primo e per ora unico team trevigiano, per incentivare e dare visibilità a questo sport che insieme è inclusività, divertimento e sano agonismo.

L'associazione, molto conosciuta nella pallavolo di alto livello con i suoi progetti a sostegno del sociale legati alle partite casalinghe di Imoco Volley, è anche la prima promotrice della "Carta del Tifoso - linee guida di un tifo consapevole e responsabile” progetto partito nel 2009 e che vanta ora 26 aderenti tra società sportive, associazioni di volontariato e attività commerciali e ben 18 patrocini tra amministrazioni pubbliche, enti sportivi e di volontariato.

Programma

L’evento, che si aprirà alle 9.30, si articolerà in un torneo quadrangolare tra quattro squadre che si sfideranno nel rettangolo di gioco che misura dieci metri per sei: Cuoredarena Bremas, Punta allo Zero Parma, Sitting Volley Missaglia e Sitting Modena Volley.

Nei team sono presenti anche diversi elementi delle due nazionali maschile e femminile che nei prossimi giorni saranno impegnate in Corea per provare la qualificazione ai mondiali del prossimo luglio.

Nel pomeriggio si terrà anche una particolare amichevole con una selezione di giornalisti che potranno raccontare l’esperienza con rete bassa e sedere a terra vissuta in prima persona.

Durante la giornata è probabile anche la presenza del commentatore Rai Andrea Lucchetta.

Uno spazio per tutti

“Siamo convinti che la pallavolo da seduti debba trovare nuovi spazi e diffondersi dando la possibilità a tanti nuovi ragazzi di provare questo bellissimo sport - affermano gli organizzatori Marco Mestriner, Silvia Biasi e Mauro Zanin - anche per questo abbiamo previsto anche uno spazio in cui tutti i presenti potranno mettersi alla prova con questa disciplina con l’aiuto degli atleti presenti”.

La manifestazione ha ricevuto il patrocinio e il sostegno di comune di Montegrotto Terme, Comitato Italiano Parlaimpico C.R. Veneto, Fipav Padova, Kioene Pallavolo Padova, Bertha Volley e CSI Padova.