“La situla Benvenuti di Este” presentazione del libro ai Musei civici agli Eremitani

Giovedì 17 maggio ai Musei Eremitani si svolge la presentazione del libro di Luca Zaghetto “La situla Benvenuti di Este” (Ante Quem, Bologna 2017).

Il libro

È poco prima del 600 a.C. quando un artista/artigiano di grande talento e altissima conoscenza del linguaggio delle immagini realizza un insuperabile capolavoro: la situla Benvenuti. Si tratta di uno straordinario "poema per immagini", una narrazione figurata incisa su un vaso in bronzo di forma tipicamente altoadriatica - la situla, appunto - che, rinvenuta in una tomba principesca di Este, forse la più influente capitale dei Veneti antichi, racconta di imprese, di stili di vita e molto altro ancora dell’antico popolo venetico.

Per la prima volta la situla, ritenuta a ragione uno dei più importanti reperti dell’Europa protostorica, viene affrontata in ogni suo singolo dettaglio e compresa nel suo coerente quadro d’insieme. Con risultati anche sorprendenti: basti l’aver qui riconosciuto il sacrificio del cavallo, un rito di antichissima tradizione indoeuropea di cui finora si erano individuate testimonianze solo a Roma e nell’India vedica. La profonda lettura dell’opera qui fatta fra guerra, vita, morte, religione, potere, armi, costumi e finanche antiche conoscenze astronomiche, è anche un affascinante viaggio a ritroso nelle più profonde radici delle società altoadriatiche; viaggio da cui emergono nuovi e più sostanziosi elementi di parentela fra i Veneti antichi, da un lato, e Roma arcaica e le popolazioni italiche, dall’altro lato, ma anche le forti relazioni culturali con numerose altre comunità dell’Europa e del Vicino Oriente.

introduce

Francesca Veronese, Musei Civici di Padova - Museo archeologico

presenta il volume

Alessandro Vanzetti, Università di Roma La Sapienza

sarà presente l’autore

Informazioni