SKA-P+ Zebrahead e Los Fastidios allo Sherwood Festival

Zebrahead annunciati come supporto delle due date da headliner. Con loro anchegli italiani Vallanzaska e Los Fastidios

27 giugno | Carroponte | Sesto San Giovanni - Milano

29 giugno | Sherwood Festival | Padova

Un’estate a tutto ska. Gli Zebrahead saranno di ritorno in Italia come supporti ufficiali delle due date da headliner degli Ska-P. Gli appuntamenti sono previsti per giovedì 27 giugno al Carroponte di Sesto San Giovanni - Milano, e per sabato 29 giugno allo Sherwood Festival di Padova. Ad aprire la prima data ci saranno anche i nostrani Vallanzaska, mentre alla lineup dello show in Veneto si aggiungono i Los Fastidios. Ricordiamo che gli Ska-P saranno protagonisti anche della prossima edizione del Bay Fest insieme a The Offspring e Nofx, dal 12 al 14 agosto a Bellaria Igea Marina (RN).

Più di venticinque anni di carriera, dodici album in studio, oltre due milioni di dischi venduti dal 1995 a oggi, e addirittura una nomination ai Grammy per una collaborazione con i Motorhead. Gli Zebrahead hanno vissuto l’epoca d’oro, il declino e l’attuale rifioritura dello ska. Più che dei reduci, delle vere e proprie testimonianze viventi della storia di un genere all’interno del quale hanno cavalcato l’onda del successo persino nei suoi momenti più bui.

Con la sua incredibile miscela di punk, hip hop e alternative rock, il gruppo si è da subito distinto come uno dei pionieri della nuova scena californiana di fine ‘90, per poi emergere con il successo internazionale dei loro album degli anni 2000 come MFZB, Broadcast of the World e Phoenix, contenenti le hit Falling Apart, Hell Yeah! ed Anthem. Con altri cinque dischi usciti negli ultimi dieci anni e una presenza costante nei principali festival europei, la band si prepara a pubblicare il suo nuovissimo lavoro Brain Invaders, in uscita l’8 marzo.

Anticipato dal singolo All My Friends Are Nobodies, l’album è stato prodotto dalla band insieme a Paul Miner (storico collaboratore di New Found Glory, Atreyu e Thrice fra gli altri) e mixato da Kyle Black (Pierce the Veil, Paramore, New Found Glory). “Siamo davvero presi bene e non vediamo l’ora di vedere la reazione che i nostri fan avranno con questo nuovo disco. Ci siamo divertiti parecchio a scriverlo e registrarlo”, ha dichiarato il cantante e chitarrista Matty Lewis.

A Padova

SKA-P+ Zebrahead e Los Fastidios

29 giugno 2019 | Sherwood Festival | Padova

Ingresso: 25 euro + diritti di prevendita

Ingresso in cassa: 30 euro

Biglietti disponibili su sherwood.it e su Ticketone.

Biglietti e prevendite

Sabato 29 giugno - Sherwood festival 19

Park Nord Stadio Euganeo

Viale Nereo Rocco - Padova

▶ SKA-P

“Game Over” Summer Tour 2019

[Unica data Nord-Est]

Guests: Zebrahead, Los Fastidios

Apertura cancelli: ore 19

Inizio concerto: ore 21

Biglietto in prevendita: 25 euro + d.p.

Biglietto in cassa: 30 euro

▩ Prevendite

