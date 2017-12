“Slessico familiare” presentazione del libro alla sede di Coalizione Civica

Il nuovo saggio di Guido Viale ci invita a rivisitare gli schemi sottostanti a molti dei nostri pensieri.

Un libro, in realtà una piccola cassetta di attrezzi da utilizzare per guardare il mondo e le sue potenzialità di trasformazione da un punto di vista diverso da quello del pensiero dominante. Non è facile, ma si può fare, a patto di voler costruire insieme una prospettiva di vita più sana, più ricca di esperienze, più soddisfacente per tutti.

Guido Viale è nato a Tokyo nel 1943. Vive a Milano e si occupa di ricerche economiche, sociali e di politiche attive del lavoro in campo ambientale. Da anni, in qualità di esperto, interviene sulle principali testate nazionali per parlare di ambiente, economia e modello di sviluppo.

Nel 2014 è promotore della lista per le elezioni europee, L’Altra Europa con Tsipras.

https://www.guidoviale.it/