Snow day, gita sulla neve Teolo-Folgaria

L'agenzia Cavinato viaggi, in collaborazione con l'associazione Start Lab Aps, vi invita alla gita sulla neve più simpatica che ci sia: (Jon) Snowday.

Da Bresseo di Teolo a Costa di Folgaria. Domenica 3 febbraio (in caso di maltempo la gita sarà rinviata a domenica 10 febbraio).

Programma

6: Ritrovo e colazione, a buffet, al Millennium Pub (Via Euganea Bresseo 10 - Bresseo di Teolo - PD)

6.30 Partenza con pullman (potete portarvi la vostra attrezzatura da sci-snowboard, ecc.)

8.30 Arrivo a Costa, a Folgaria, consegna skipass agli sciatori. Possibilità di passare la giornata liberamente. Pranzo libero. A “costa” sono presenti spazi e strutture adatti per i più piccoli e per chi non scia e c’è la fermata dello skibus per spostarsi nel comprensorio.

16.45 Chiusura degli impianti.

17 Ristoro “Startlab” vicino al pullman, prima del Ritorno a casa

17.45 Partenza per il ritorno a casa.

19.45: Arrivo a bresseo, in Piazza Mercato.

Gli orari sono indicativi.

Dettagli

Viaggio in pullman: 18 euro

Viaggio*skipass adulti: 50 euro

Bambino 1: viaggio 1 adulto e 1 bambino* +1 skipass adulto + 1 skipass bambino (*nati dopo 30/11/2010 = meno di 8 anni): 76 euro Offerta valida solo per combinazione 1 adulto +1 bambino.

Bambino 2: per ogni bambino in più oltre al primo: viaggio 1 bambino + 1 skipass bambino: 38 euro

Copia documento di identità del bambino obbligatoria.

Opzione ragazzo: viaggio 1 ragazzo + 1 skipass ragazzo (nati dopo 30/11/2002= meno 16 anni)=45 euro. Copia documento di identità obbligatoria.

Modalità acquisto

Rivendita autorizzata biglietti: Millenium, Via Euganea Bresseo,10 - Bresseo di Teolo, aperto dalle 16.30 alle 2, chiuso il lunedì.

Chiama 342-6657447

Scrivi una mail a info@startlab-aps.it. E' possibile il pagamento con Paypal per coloro che non posso raggiungere la rivendita autorizzata previo contatto alla nostra mail o al nr. 342-6657447. Per info 342-6657447 o 348-1211882

Gallery