"Snow Days", gita a Folgaria da Montegrotto Terme

Lo sciclub Ski1Team in collaborazione con l'Associazione Start Lab Aps vi propone due gite sulla neve aperte a tutti:

Sabato 26 gennaio a Folgaria, con partenza da Montegrotto Terme.

Domenica 29 febbraio ad Alleghe, con partenza da Bresseo di Teolo.

È possibile acquistare i biglietti fino ai 2 giorni precedenti la gita, sul sito www.startlab-aps.it, o presso le seguenti attività convenzionate:



Pizza che storia

Via Scavi, 7

Montegrotto terme (PD)

aperto dalle 18.30 alle 22

chiuso il Lunedì



Millennium PUB

Via Euganea Bresseo,10

Bresseo di Teolo (PD)

aperto dalle 16.30 alle 02

chiuso il Lunedì



Ski1Team point c/o SPORTLER

Centro Commerciale Ipercity

Via Verga,1

Sant’Agostino di Albignasego (PD)

tutti i Sabato dalle 16 alle 19

Informazioni e contatti

Tel. 3478433368 - 3426657447

Evento Facebook

Gallery