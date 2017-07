"So Fresh So Good", il festival della musica indipendente al Laboratorio I'M di Abano Terme

Al Laboratorio Culturale I’M il 28, 29 e 30 luglio torna con la seconda edizione il festival So Fresh So Good, evento orientato alla valorizzazione di artisti scritturati da etichette discografiche indipendenti.

L’obiettivo è quello di proporre e valorizzare realtà musicali alternative nel circuito del Laboratorio Culturale I’M e della Bassa Padovana.

PROGRAMMA

Il 28 luglio, si inizierà proponendo le sonorità elettroniche dei Katrine Hash, i cui riferimenti principali vanno ricercati soprattutto tra alcuni dei generi che hanno caratterizzato la scena britannica negli ultimi due decenni: ritmi rallentati trip-hop, una ricerca della melodia ambient che strizza l’occhio ad elementi compositivi al dub, il prog-rock e la dark wave.

Seguirà il progettto IISO che si propone di legare in un unico format musica, intrattenimento e arti visive digitali.

Infine M U T O che sottolineerà attraverso la musica la particolarità di chi vuole rimanere indipendente dalla massa, esaltando la sociopatia.

Il 29 luglio, festeggerà i cinque anni di attività Goldsoundz, la webzine musicale che vi tiene aggiornati sulle ultime novità nel mondo della musica alternativa e indipendente, regalando una speciale playlist e la possibilità di vincere due abbonamenti per uno dei più importanti festival estivi.

I Serpe in Seno si occuperanno dell'apertura attraverso il loro hardcore rap espresso con parole ricercate e strumentazioni anticonvenzionali creando un mood particolare e caratteristico.

Si proseguirà con i Botanici, una band indie/alternative/post-emo i cui testi parlano di amori spontanei, storie che hanno lasciato un segno, stati d’animo che vanno dall’ amore, alla solitudine fino ad arrivare alle generali paure ed incertezze tipiche della post-adolescenza.

A chiudere la serata, gli Altre di B che recentemente hanno cambiato sound prediligendo sonorità molto più rock, concentrandosi maggiormente sulla melodia e aggiungendo la potenza della chitarra.

Il 30 luglio, il So Fresh So Good si concluderà in uno scenario colmo di musica indie. L'artista di punta sarà EDDA, con un bagaglio di brani che elogiano la sua voce, sempre più potente e lacerante, accompagnata alla chitarra, che permette alla sua ispirazione di scorrere generosa, realizzando testi unici e paragonabili a niente e nessuno.

Ad anticiparlo, Andrea Laszlo De Simone cantautore sui generis che ama il pop quanto la psichedelia, il cantautorato e la sperimentazione, e che di tutte queste sfumature si nutre per generare una sua personale malinconica e grottesca visione del nostro mondo.

DETTAGLI

In occasione del So Fresh So Good festival i cancelli del Laboratorio Culturale I’M apriranno alle 19 e i concerti inizieranno alle 21.

Durante le tre serate sarà possibile gustare i piatti e i drink proposti dai volontari e sarà possibile entrare in contatto con le varie realtà discografiche che supportano il festival (Indiemood, É un brutto posto dove vivere e Deesa Joe).

I ragazzi di Radiobue.it e di Goldsoundz seguiranno il So Fresh So Good festival come media partner.

CAR SHARING

Per raggiungere il festival So Fresh So Good da Padova, l’associazione Khorakhanè ha creato una partnership con Car Sharing Padova rivolta a tutti i soci, che potranno usufruire di sconti speciali.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito promozione.carsharingpadova.it, oppure è possibile avere chiarimenti scrivendo a info@carsharingpadova.it.

INGRESSO

L’ingresso sarà possibile con la tessera dell'associazione culturale Khorakhanè, il cui costo è di 5 euro e ha validità annuale.

Contributo responsabile per cirscuna serata, 5 euro.