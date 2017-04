"Social Innovation Match", meeting internazionale all'associazione Khorakhanè

Creativi108, associazione no-profit bolognese, presenta un progetto Youth Workers Erasmus+ finanziato dalla Comunità Europea: "Social Innovation Match" è un meeting di organizzazioni provenienti da dodici paesi europei per confrontarsi sulle best practices in social change e partecipazione.

L'incontro si terrà dal 15 al 19 maggio nella sede dell'associazione Khorakhanè ad Abano Terme.

ORGANIZZAZIONE

Obiettivo dell'evento è creare un dialogo costruttivo che permetta a ogni realtà di migliorare e contaminare i processi della propria attività grazie a un momento discambio di idee e pratiche.

L'incontro si articola in una serie di Keynote speech e tavoli di discussione in cui ogni partecipante porta testimonianza del proprio case study in un dibattito aperto e produttivo.

Aprono i lavori Khorakhanè e Creativi 108, rispettivamente organizzazione ospitante e associazione promotrice dell'evento.

ARGOMENTI E TEMATICHE

Gli argomenti affrontati spazieranno dalle municipal policies (IMPEFE - Madrid) ai valori globali (dalla romena Fondazione Orizont) e alla partecipazione sociale (con la portoghese CAI).

Lo sviluppo di opportunità per i giovani e la loro crescita responsabile nella società e nel mondo del lavoro sono al centro dei Keynotes degli ospiti provenienti dalla Polonia (Cherry Home Foundation), dalla Bulgaria (EU Center), dal Lussemburgo (Art-Square), dalla Turchia (SORGED - Sorgun Youth Association) e dalla Repubblica Slovacca (ADEL).

Da questi interventi si cercherà di costruire ponti e collaborazioni nel lavoro di promozione dell'auto-imprenditorialità giovanile senza perdere di vista l'educazione alla solidarietà e la partecipazione attiva.

La donna è invece il focus del lavoro del gruppo di Praha (Business and Professional Women Praha) che discute su come supportare l'imprenditoria femminile efficacemente.

Design Thinking e altri metodi di progettazione innovativa e decision making verranno analizzati nelle loro potenzialità da vari speakers che illustreranno l'utilizzo di questi tools nel loro lavoro.

INFORMAZIONI

339.6182343 - https://www.creativi108.it/

Khorakhané - Piero Baraldo: khorakhanè@gmail.com - 049.9815190

https://www.facebook.com/events/285625178561692/

L'accesso ai Keynotes è aperto previa registrazione online o in loco.