Soggiorni climatici per anziani, incontro di presentazione a Cadoneghe

Soggiorni climatici per la terza età, anche quest’anno il Comune proporrà due mete di vacanza per i residenti a Cadoneghe che abbiano almeno 60 anni se uomini e 55 anni se donne, con possibili riduzioni della tariffa per bassi redditi (attestazione Isee).

Tutte le informazioni verranno illustrate alla cittadinanza in occasione di un incontro pubblico in programma martedì 22 maggio alle ore 9 in Sala Consiliare. All’incontro interverrà l’assessore ai Servizi sociali Augusta Parizzi. Gli interessati sono invitati a partecipare.