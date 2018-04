“Sogni nei Cassetti”, la manifestazione a Tencarola

“Sogni nei Cassetti” è un contenitore dove artigianato locale e iniziative culturali, sportive, musicali si fondono dando vita a quattro giorni di spettacoli aperti a tutti, ma soprattutto è un’occasione di incontro e di socializzazione. Nella nuova piazza dedicata al lavoratore in via Padova a Tencarola da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio si alterneranno iniziative di vario genere in un ricco programma che soddisferà grandi e piccini.

SCARICA IL PROGRAMMA DELLE GIORNATE

“Ospitiamo volentieri manifestazioni come questa – dice il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – convinti che sta proprio nella natura della piazza diventare punto di incontro dei nostri Cittadini e questo luogo di recente sistemazione ben si presta alla realizzazione degli eventi organizzati dall’Associazione Arti Itineranti. Ci saranno musica, laboratori, artigianato e stand gastronomici, in un clima di festa che questo lungo weekend ci permetterà di vivere in spensieratezza”.

“La formula che apprezziamo di questo evento – aggiunge l’Assessore alla Cultura Giovanna Rossi – è il coinvolgimento della Cittadinanza sia grazie alle proposte laboratoriali, sia alla possibilità di esibirsi liberamente in un palco messo a disposizione di tutti. “Sogni nei Cassetti” trasforma per l’occasione la nuova piazza di Tencarola in un teatro a cielo aperto dove ciascuno può diventare protagonista”.

Dettagli

Nel prossimo fine settimana un grande evento per i bambini, i ragazzi e la famiglia a Tencarola di Selvazzano Dentro - Padova .

In piazza del donatore e via Padova , con attività sportive, danza, musica , spettacoli, laboratori e buon cibo.

Dal 28 aprile al 1 maggio si terrà a Tencarola di Selvazzano Dentro Padova, la quarta edizione dell'evento “Sogni nei cassetti”, rivolto in particolar modo ai bambini, ragazzi e famiglie.

Un insieme ricco di iniziative e spettacoli che animeranno le quattro giornate a partire da sabato pomeriggio.

All'interno della manifestazione si terranno al mattino attività sportive dimostrative e di coinvolgimento per i più piccoli, proseguendo con l'attività presso i Laboratori Creativi di Arti Itineranti si potranno realizzare quadretti con le tessere di mosaico, manipolare la ceramica, realizzare oggetti con materiali di riuso e costruire alcuni piccoli strumenti con materiale di riciclo.

Nel pomeriggio iniziano le varie esibizioni delle scuole di musica e danza partendo dai più piccoli e arrivando ai ragazzi.

Le serate dalle ore 21 saranno sempre animate da spettacoli e concerti di musica dal vivo con gruppi padovani importanti.

Il sabato alle 10.30 ci sarà l'inaugurazione dell'evento con la partecipazione delle Autorità cittadine che porteranno il loro saluto.

La domenica alle ore 11 Testimonial Sportivi a sorpresa racconteranno i loro Sogni nei cassetti.

Martedì 1 maggio alle ore 18 le selezioni Nazionali di Miss Red Carpet, un pomeriggio da non perdere.

Durante la manifestazione sarà possibile pranzare e cenare presso la postazione di Sapori Itineranti, oltre ad una bella e variegata esposizione di Artigiani di Arti Itineranti ed alcuni espositori commerciali e promozionali.

Gli orari della manifestazione “Sogni nei cassetti” sono i seguenti: sabato dalle 16 alle 23 - domenica , lunedì e martedì dalle 10 alle 23.