Rassegna “Una poltrona per due”: “Sogno di mezz’estate” al Piccolo Teatro

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1533404776823929/

In occasione della XX rassegna teatrale “Una poltrona per due”

Venerdì 21 febbraio ore 21.15 al Piccolo Teatro Padova

Sogno di mezz’estate

traduzione e adattamento a cura di Andrea Pennacchi

con Marco Artusi, Evarossella Biolo, Beatrice Niero, Mirco Trevisan

regia di Andrea Pennacchi

aiuto alla regia Davide Dolores

scenografie a cura di Woodstock Teatro

una produzione Matàz Teatro e Dedalofurioso

da Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare

Il sogno

Il Sogno è considerato il primo vero capolavoro del giovane William Shakespeare, concepito nell’inverno del 1596. Si svolge in un’estate ideale e magica in cui s’intrecciano miti greci, giovani innamorati, fate, elfi del folklore letterario e rustici artigiani della campagna inglese intenti a preparare uno spettacolo amatoriale. L’autore ci assicura, è proprio un sogno… ma di chi? Di Bottom/Chiappa? Di Puck? Del pubblico? Il Sogno in realtà è di chiunque, in una qualsiasi notte di mezz’estate, quando il mondo è più… grande. Talmente grande da permetterci di attraversare a piedi i miti, le favole, le storie. Un piccolo labirinto di narrazioni intrecciate da Chiappa il tessitore, un clown saggio e visionario, da Puck, il demone costretto a fare del bene, e da Ippolita, l’amazzone sconfitta e moglie vittoriosa.

In scena

Dedalofurioso

Andrea Pennacchi

Vincenzo Pestalozzi

Evarossella Biolo

Beatrice Niero

Mirco Trevisan

Woodstock Teatro

Biglietti

Posti numerati

prezzo dei biglietti

Interi euro 9 + diritti di prevendita;

ridotti euro 8 + diritti di prevendita;

associati euro 7 + diritti di prevendita.

In vendita da sabato 14 dicembre presso:

Cartoleria C’era una volta, via Asolo

Cartoleria Prosdocimi, P.tta Pedrocchi 10

CartoEdicola Ruggero, via Armistizio 289 zona Mandria -a fianco di Acqua e Sapone

Tabaccheria Valente, via Armistizio n.70, zona Paltana

online su www.liveticket.it/piccoloteatropadova

Novità

Pagamento con pos (bancomat, carte di credito) alla biglietteria del teatro

Possibilità di acquisto biglietti della rassegna con carta docente / app18 (ma al momento solo Online su www.vivaticket.it/piccoloteatropadova)

Info web

https://www.piccolo-padova.it/sogno-di-mezzestate/

