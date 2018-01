“Sogno di una notte di mezza estate”, spettacolo teatrale benefico al Teatro Verdi

Il Lions club Padova Antenore organizza una replica del famoso spettacolo teatrale di William Shakespeare "Sogno di una notte di mezza estate" per sostenere il progetto Un Punto Per Crescere, a favore dei bambini con malattie neurologiche.

La messa in scena, in programma mercoledì 14 febbraio alle ore 20.45, è a cura del liceo artistico Pietro Selvatico di Padova.

Il ricavato viene devoluto alla onlus Uniti per Crescere.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

INFORMAZIONI

Segreteria organizzativa

335.7274742

lionsantenore@libero.it