Concerto lirico "Soirèe francese" al palazzo Zacco Armeni

La XXXV stagione musicale del circolo della lirica di Padova debutta il 16 settembre, alle ore 17 con un raffinato concerto interamente dedicato al grande repertorio liederistico e operistico francese.

Grazie all'estro pianistico di Alberto Boischio e alla magnifica voce sopranile di Tatiana Aguillar le melodie di Gounod, Duparc, Bizet, Faurè, Massenet e Ravel risuoneranno nel salone di Palazzo Zacco Armeni. Una rilevante parte del concerto sarà inoltre dedicata a Claude-Achille Debussy per celebrare i cento anni dalla morte del grande artista francese: pianista e compositore, considerato e celebrato in patria e nel mondo come uno dei più importanti musicisti francesi, nonché uno dei massimi protagonisti del simbolismo musicale. Fu una figura geniale di innovatore, profondamente anticonvenzionale, che rivoluzionò l’armonia, il ritmo, la sonorità e la forma della musica occidentale della seconda metà dell’Ottocento.

Info

Prenotazione obbligatoria 349 802 6146 - 348 9051968

vww.circolodellalirica.it - www.facebook.com/circolodellalirica