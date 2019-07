"Le vie dell’accoglienza al Portello": una passeggiata con l'associazione Fantalica

L’Associazione Culturale Fantalica di Padova, da anni impegnata a valorizzare le realtà storiche, culturali e artistiche del territorio, propone nell’ambito del progetto Solidaria 2019, un nutrito pacchetto di proposte rivolte ai cittadini con lo scopo di favorire la conoscenza delle bellezze artistiche di Padova, promuovere l’arte e la creatività, favorire il lavoro in rete tra diverse realtà del territorio.



La passeggiata è pensata per mettere in luce il Portello come “luogo dell’accoglienza” non solo come sede del porto e dunque come uno degli accessi privilegiati a Padova, ma soprattutto come un luogo che nel corso del Novecento ha saputo mostrare nuove forme di accoglienza, rinnovando continuamente il modo di costruire per creare edifici al tempo stesso moderni, funzionali e accoglienti.



Protagoniste della passeggiata saranno le storie collegate alla nascita dell’area Universitaria, all’edificazione delle nuove case popolari, all’impegno da parte non solo di enti religiosi, ma anche di singole famiglie, per l’accudimento dei bambini orfani o malati, alla nascita di luoghi di incontro e confronto per i cittadini. Si vedranno, palazzi, edifici religiosi, scuole e piazze al Portello collegati tra loro dal filo rosso della solidarietà.

Informazioni e contatti

Evento a pagamento su prenotazione

Guida: a cura dello storico dell’arte Giuseppe Cilione

Durata: circa un’ora

Partecipanti: Numero minimo 15 – massimo 40 partecipanti

Per partecipare è necessario iscriversi entro e non oltre il 19 settembre 2019 versando il contributo presso la sede dell’Associazione Fantalica.

Web: https://www.fantalica.com/event/le-vie-dellaccoglienza-al-portello-visita-guidata/