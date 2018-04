Mostra fotografica “La solidarietà Italia/Viet Nam negli anni ‘60/’70” al San Gaetano

In occasione del 45° anniversario dell’apertura dei rapporti diplomatici con la Repubblica Socialista del Viet Nam, l’Associazione Italia/Viet Nam - comitato regionale Veneto, in collaborazione con l’Assessorato alla cooperazione internazionale del Comune di Padova e l’Ambasciata vietnamita in Italia, propone la mostra dal titolo “La solidarietà Italia/Viet Nam negli anni ‘60/’70”.

SCARICA IL VOLANTINO DELLA MOSTRA

Attraverso 17 pannelli e 10 riproduzioni di manifesti originali viene ripercorsa la storia delle attività che dal Veneto vennero poste in essere in aiuto della popolazione vietnamita. Donazioni in denaro, materiali, veicoli e persino sacche di sangue per aiutare un popolo in lotta per la propria libertà, popolo che con il suo esempio, sia in guerra sia ora, ci ha fatto capire che la pace, la cooperazione e la solidarietà sono valori compatibili con la crescita ed il benessere di ogni popolo.

Inaugurazione: mercoledì 18 aprile alle ore 18. È presente il sindaco Sergio Giordani e l’ambasciatore del Viet Nam Cao Chin Thien.

Per informazioni

Associazione Italia/Viet Nam - Comitato regionale Veneto

cell. 346 6287302 – 345 0862494

email vietnamitaliapadova@gmail.com