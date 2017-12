Solidarietà per i bambini indiani e vendite di beneficenza allo store Momonì di Padova

Per supportare Mummy&Daddy, onlus che agisce nel cuore dell'India e che si è già presa cura di ventimila bambini ospiti in due orfanotrofi dButterfly e Daddy's Home nell'Anddrhra Pradesh, lo store Momonì di Padova ha messo a disposizione i propri spazi per esporre alla vendita, il 15 dicembre, tante collane realizzate da fili di pietre dure e metallo dorato.

L'azienda di abbigliamento femminile devolverà l'intero ricavato a sostegno di Mummy&Daddy.

Si tratta di un gioiello che ha un preciso rimando alla collana che ogni sposa indiana riceve come dono per il proprio matrimonio, indipendentemente dalla religione e dallo status sociale.