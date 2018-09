“Ensemble Vivaldi” de “I solisti veneti” al castello del Catajo

Giovedì 6 settembre alle ore 21 nello storico Castello del Cataio di Battaglia Terme, a Padova, “I Solisti Veneti”, nella formazione “Ensemble Vivaldi”, eseguiranno un concerto dal titolo: “In memoria della pace”.

Il Concerto è organizzato anche in collaborazione con il Comune di Battaglia Terme e inserito nelle manifestazioni di commemorazione del centenario della Grande Guerra del Comune di Padova.

Il 2018 celebra infatti il centenario della fine della prima guerra mondiale ( 1915 – 1918 ), evento drammatico che proprio nel Veneto vide alcuni tra i suoi combattimenti più significativi.

Non tanto alla tragedia della guerra ma alla pace che ne seguì, è dedicato questo importante concerto che vede protagonisti i solisti dell´“Ensemble Vivaldi”, tutte prime parti de “I Solisti Veneti”.

Note di speranza a partire dal secondo e terzo movimento (“Adagio” e “Presto”) del Concerto in re maggiore per tromba e archi di Giuseppe Tartini, composizione nota con il titolo di “Concerto Sant’Antonio”.

Saranno poi alcuni brani composti proprio durante i tragici anni di guerra dal 1914 al 1918 a raccogliersi nel sottotitolo “Dal fronte della Grande Guerra”, sorta di capitolo del programma caratterizzato da una pagina di Schönberg del 1916, “Die eiserne Brigade” (“La brigata di ferro”).

Ad essa si aggiungeranno due pagine di Fritz Kreisler (“Rondino su un tema di Beethoven”, del 1915 e “Toy Soldier´s March” del 1914) entrambe più volte eseguite dal loro autore nel corso di concerti gratuiti che Kreisler suonava per le truppe.

A seguire “Squilli di tromba dell´Esercito Italiano”: segnali in codice che si suonavano in battaglia. Si tratta infatti di segnali destinati a guidare i movimenti delle truppe o a ritmarne le ore del giorno; squilli tradizionalmente affidati a strumenti udibili da lontano come la tromba o – in tempi molto lontani – il corno.

Il messaggio di pace si fa intenso grazie a capolavori immortali come l´Elegia per archi “I Crisantemi” di Giacomo Puccini e con pagine di acrobatico virtuosismo come le “Variazioni di bravura sulla quarta corda” per violino e archi che Niccolò Paganini scrisse ispirato al commovente tema della preghiera “Dal Tuo stellato soglio”, che nel Dramma Sacro “Mosè in Egitto” di Rossini il popolo d´Israele intona prima di attraversare il Mar Rosso.

Seguirà ancora il terzo movimento, “Prestissimo”, del “Quartetto in mi minore” di Giuseppe Verdi nella sua versione orchestrale e la meditazione per archi “Trasparenze su Signore delle cime” che il compositore veneto Giuseppe De Marzi ha recentemente completato e dedicato proprio a “I Solisti Veneti”.

Culmine della serata, nel nome della pace, saranno “La Paix” (“La Pace”) e “La Réjouissance” (“La rinnovata gioia”) di Haendel, pagine senza tempo tratte da “Music for the Royal Fireworks”.

Biglietti : Interi euro 15 – Ridotto 10,00 a Padova presso Gabbia (Via Dante, 8 tel. 049 8751166)- A BATTAGLIA TERME presso la Biblioteca Civica (Piazza Libertà, 1 tel. 049 525711). La sera del concerto dalle ore 19.15 presso il Castello del Cataio.

Info: www.solistiveneti.it

Ente I Solisti Veneti Padova Piazzale Pontecorvo, 4/A tel. 049 666128

Programma completo

TARTINI – Adagio e Presto dal Concerto in re maggiore per tromba e archi

SCHÖNBERG – “Die eiserne Brigade” (“La brigata di ferro” – 1916)

KREISLER – “Rondino su un tema di Beethoven” (1915)

KREISLER – “Toy Soldier´s March” (“La Marcia del Soldatino” – 1914)

SQUILLI DI TROMBA DELL´ESERCITO ITALIANO

PUCCINI – “I Crisantemi” Elegia per archi

PAGANINI – Variazioni di bravura sulla quarta corda per violino e archi sul tema della Preghiera “Dal Tuo stellato soglio” dal “Mosè” di Rossini

VERDI – Prestissimo dal Quartetto per archi in mi minore

DE MARZI – “Trasparenze su Signore delle cime” (dedicata a “I Solisti Veneti”)

HAENDEL – “La Paix” (“La Pace”)

“La Rejouissance” (“La rinnovata gioia”)

da “Music for the Royal Fireworks”

Gallery