Presentazione del libro "Solo andata" di Patrizia Rossetti a Tombelle

Presentazione del libro “Solo andata” della gionalista Patrizia Rossetti, edito dall’associazione di volontariato Co-Meta, che si terrà, in occasione della Giornata della Memoria, venerdì 27 gennaio alle 20.30 nella sala polivalente della parrocchia di Tombelle in via dei Tigli 7.

L’evento è organizzato dall’Associazione CO-META con il patrocinio del Comune di Saonara. Non si tratta di una semplice presentazione, ma di un vero e proprio evento, con la testimonianza diretta di Antonio Agostini, ispiratore dell’opera, letture di passi del libro, fotografie storiche e canzoni Anni ‘40 eseguite dal vivo. Il libro racconta, per voce del fratello più giovane, la storia di due gemelli di Correzzola, entrambi deportati, ai quali il destino riserva sorti diverse. Uno spaccato della realtà contadina veneta, sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale.

Co-Meta è un’associazione di volontariato che si occupa di cultura e solidarietà: l’evento è ad offerta libera e il ricavato va a sostegno dei progetti di adozione a distanza in Burkina Faso.

