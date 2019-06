"Solstizio d’estate": visita guidata, cena e concerto al chiaro di luna a Villa dei Vescovi

In occasione del Solstizio d’estate e del compleanno di Villa dei Vescovi, il Bene del FAI – Fondo Ambiente Italiano a Luvigliano di Torreglia (PD) festeggia con uno speciale concerto al chiaro di luna. Venerdì 21 giugno dalle ore 19.30 alle 23.30 il “Calicanto Trio” intratterrà il pubblico con un concerto al chiaro di luna nella fresca atmosfera delle serate estive sui Colli Euganei.

Dopo una visita guidata alla villa cinquecentesca, raffinato esperimento di cultura umanistica ispirata alla classicità, i partecipanti potranno accomodarsi sul prato per assistere all’esibizione musicale oltre a degustare una cena a buffet sulle terrazze con menu a base di paella (prenotazione obbligatoria) e una selezione di vini della “Strada del Vino dei Colli Euganei”. Si potrà assistere al concerto seduti nel sottoportico (posti limitati, su prenotazione ) oppure, in alternativa, si potrà semplicemente ascoltare accomodati sul prato.

Arpa, contrabbasso, organetto e altri strumenti coinvolgeranno il pubblico con il loro repertorio di musica tradizionale, dalle ballate ai canti storici del folclore marinaro nord adriatico alle antiche danze di corteggiamento come le manfrine, le quadriglie, le scotish, i valzer e i saltini, fino alle nuove composizioni del trio che a questa cultura si ispirano.

Con il Patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Torreglia.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2019” è reso possibile grazie al significativo sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al fondamentale contributo di FinecoBank, già Corporate Golden Donor, che ha scelto di essere a fianco del FAI anche in questa occasione e di PIRELLI che conferma per il settimo anno consecutivo la sua storica vicinanza alla Fondazione. Per il triennio 2018-2020 le attività di valorizzazione di Villa dei Vescovi sono sostenute da Epta, azienda già vicina al FAI da molti anni e conosciuta sul territorio grazie ai suoi marchi Costan ed Eurocryor. Per il secondo anno si conferma la prestigiosa presenza di Radio Monte Carlo in qualità di Media Partner.

Giorno e orario

Venerdì 21 giugno, dalle ore 19.30 alle 23.30

Biglietti

Intero 11 euro; solo ascolto sul prato 7 euro; ridotto (6-18 anni) 4 euro; ridotto (19-25 anni) 5 euro; iscritti FAI e residenti nel Comune di Torreglia 7 euro; bambini fino a 5 anni gratuito.

Per informazioni e prenotazioni

Villa dei Vescovi, via dei Vescovi, Luvigliano, frazione di Torreglia (PD)

eventi.vescovi@fondoambiente.it;

tel. 049.9930473

www.fondoambiente.it

https://www.facebook.com/events/560722921120066/

[Foto Stefano Crove, 2016 © FAI - Fondo Ambiente Italiano]

