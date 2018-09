Al Maldura presentazione del libro "La somma de le cose. Studi in onore di Gianfelice Peron"

Mercoledì 26 settembre a Palazzo Maldura – Dip. di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL) – Università di Padova, in aula G, piazzetta G. Folena (ex via Beato Pellegrino) 1, alle ore 17.30, sarà presentato dai curatori il volume "La somma de le cose". Studi in onore di Gianfelice Peron, a cura di A. Andreose, G. Borriero, T. Zanon, con la collaborazione di Alvaro Barbieri, Padova, Esedra, 2018, pp. XXVI-533.

L’opera, pubblicata in occasione dell’uscita dal ruolo accademico del prof. Peron, raccoglie cinquanta saggi sulle letterature romanze medievali (provenzale, francese, italiana), sul franco-italiano, sulla traduzione, sulla tradizione manoscritta, sul teatro lirico, su scrittori e poeti come Ariosto, Cervantes, Baudelaire, Nievo, Valéry, Machado, Kavafis, Pound, Solmi, Meneghello, Giudici, Sereni, Bandini.

Info

https://www.disll.unipd.it/presentazione-del-volume-%C2%ABla-somma-de-le-cose%C2%BB

Gallery