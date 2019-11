Sonagli DiVini: giornata di degustazioni e compere all’azienda vitivinicola “La Scagliara”

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/536956360433044/

🎄Domenica 1 dicembre l'Azienda vitivinicola “La Scagliara” vi invita alla prima edizione di Sonagli Divini, una giornata da trascorrere nel nostro Wine Shop, dove potrete degustare il prosciutto crudo di Montagnana DOP e il panettone artigianale al moscato “Dolce Caneara” realizzato con Lievito Madre, a cui abbineremo i nostri vini.

🎁Potrete inoltre curiosare tra le tante idee regalo proposte, tutte artigianali e dal sapore autentico del territorio, perché ormai, i sonagli della slitta di Babbo Natale si sentono già nell’aria.🎅

👉Quota di partecipazione a persona:

5 euro + 5 euro di cauzione calice

La quota comprende:

degustazione salata con il prosciutto crudo di Montagnana DOP

degustazione dolce con il nostro Panettone Artigianale al Moscato “Dolce Caneara”

calice con tracolla portacalice per degustazione di tutti i nostri vini

🌟Inoltre, per tutti i partecipanti, un buono sconto 😍 da utilizzare per l’acquisto dei tuoi regali🎁 presso il nostro Wine Shop.🌟

E allora, segnate la data in calendario e non mancate! 😉

Info web

https://www.facebook.com/events/536956360433044/

https://www.facebook.com/ViniLaScagliara/