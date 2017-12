Sonig Tchakerian, violino solista e concertatore all’Abbazia Santa Maria delle Carceri

Il ricco dicembre musicale dell’Orchestra di Padova e del Veneto si impreziosisce con due imperdibili appuntamenti dedicati all’esecuzione integrale dei cinque Concerti per violino di Wolfgang Amadeus Mozart, che vedrà impegnata la violinista Sonig Tchakerian, nella doppia veste di concertatore e di solista, in un affascinante viaggio musicale attraverso un repertorio che la stessa interprete definisce «complesso, problematico, misteriosamente intenso, capace di farci arrabbiare e donarci felicità».

Durante la serata inaugurale, che si terrà mercoledì 20 dicembre alle 21 presso la Chiesa parrocchiale di San Bellino (RO), il pubblico avrà modo di ascoltare due capolavori assoluti: il Concerto per violino e orchestra n. 1 in si bemolle maggiore K 207, composto a Salisburgo nell’aprile del 1773 in cui emergono i tratti inconfondibili del genio mozartiano, allora diciassettenne, e, in una sorta di cerchio ideale, l’ultimo dei concerti per violino, il n. 5 in la maggiore K 219.

L’integrale mozartiana proseguirà giovedì 21 dicembre sempre alle 21 presso l’Abbazia Santa Maria delle Carceri di Carceri (PD), in cui verranno eseguiti tre Concerti scritti nell’arco ristretto di pochi mesi, tra il giugno e l’ottobre del 1775, durante la permanenza del compositore alla corte dell’arcivescovo di Salisburgo in qualità di Konzertmeister: il Concerto per violino e orchestra n. 2 in re maggiore K 211,il Concerto per violino e orchestra n. 3 in sol maggiore K 216, e infine il Concerto per violino e orchestra n. 4 in re maggiore K 218.

L’esecuzione dell’integrale dei concerti per violino di W.A. Mozart rappresenta un progetto ambizioso e innovativo, volto a vivificare la tradizione anche grazie alla preziosa collaborazione di Giovanni Sollima, coinvolto a comporre delle nuove cadenze da Sonig Tchakerian che, sottolinea, «sono sorprendenti, uniche e straordinarie per coerenza e immaginazione».

I concerti, realizzati con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, sono a ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

Mercoledì 20 dicembre – ore 21

San Bellino (RO) – Chiesa parrocchiale

Giovedì 21 dicembre – ore 21

Carceri (PD) - Abbazia Santa Maria delle Carceri

L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Info

T 049 656848 · 656626

info@opvorchestra.it

www.opvorchestra.it

SONIG TCHAKERIAN

Sonig, violinista di origine armena, vive l’infanzia ad Aleppo, dove inizia a suonare il violino con il padre, appassionato musicista. Trasferita in Italia, studia con grandi maestri diversissimi tra loro come Guglielmo, Accardo, Gulli e Milstein.

Premiata al Paganini di Genova, all'ARD di Monaco di Baviera e al Gui di Firenze, tiene recital per importanti società di concerti e, come solista, ha suonato con la Royal Philharmonic di Londra, la Bayerischer Rundfunk di Monaco, la Verdi di Milano, I Pomeriggi Musicali, le orchestre del San Carlo di Napoli e dell'Arena di Verona, i Solisti Veneti, l'Orchestra di Padova e del Veneto. Ha collaborato con direttori quali Bellugi, Gatti, Janigro, Oren, Rustioni, Scimone, Tchakarov.

La sua discografia comprende le Stagioni di Vivaldi 'Seasons and Mid Seasons' (Decca), l'integrale delle Sonate e Partite per violino solo di J. S. Bach (Decca), le Sonate 0p. 23, op. 24 e op. 47 di Beethoven (Deutsche Grammophon), Capricci op.1 di Paganini (Arts), Concerto di Barber e la Serenata di Bernstein (Amadeus), i concerti di Haydn (Arts), il Concerto n. 5 di Vieuxtemps e il Rondò capriccioso di Saint-Saëns (Audiophile Sound), l'integrale per violino e pianoforte di Ravel e l'integrale dei trii di Beethoven, Schumann e Schubert (Arts) con il Trio Italiano.

Alle Settimane Musicali al Teatro Olimpico di Vicenza è responsabile del progetto artistico della musica da camera e crea esperienze intense e coraggiose tra musica “classica”, danza, elettronica, jazz, poesia, prosa, testi sacri, prime esecuzioni e concerti alla riscoperta delle origini armene.

Hanno scritto per lei: Ambrosini, Boccadoro, Campogrande, Dall'Ongaro, Mosca, Perocco, Sollima. Luis Bacalov le ha recentemente dedicato una versione per violino e archi delle Stagioni di Piazzolla.

Docente di violino nell'ambito dei corsi di Alto Perfezionamento dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, da sempre si dedica con passione e affetto all’insegnamento del violino e tiene masterclass a Bardonecchia e Crans Montana.

Suona un magnifico G. Gagliano (Napoli 1760).

