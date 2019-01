“Il ruolo della Soprintendenza nei restauri e nella ricostruzione”, incontro a Padova

Prosegue a gennaio “La Soprintendenza si racconta”, ovvero il ciclo di conferenze a cadenza mensile intorno alle attività istituzionali - principalmente ricerche e lavori svolti, o ancora in corso - di questo Istituto.

Obiettivo dell’iniziativa è comunicare ad un pubblico ampio, per mezzo di esempi e casi studio, quelli che sono i compiti e la mission istituzionale della Soprintendenza.

Il terzo appuntamento è quello del 25 gennaio alle ore 17, con la conferenza dal titolo “Il patrimonio artistico padovano durante la seconda guerra mondiale. Il ruolo della Soprintendenza nei restauri e nella ricostruzione”. Interverranno Monica Pregnolato (Soprintendenza ABAP per per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso), e Giulio Pietrobelli (Corso di dottorato in Storia, Critica e Conservazione dei beni culturali, Università degli Studi di Padova). La drammatica devastazione del patrimonio cittadino spinse la Soprintendenza a riedificare gli edifici sacri colpiti. I casi esemplari delle chiese di san Massimo, di san Benedetto vecchio e degli Eremitani saranno rivisti attraverso le fonti d’archivio, le fotografie storiche e i frammenti delle opere d’arte conservati ancora oggi nei depositi della Soprintendenza.

La conferenza si terrà presso la sede della Soprintendenza (via Aquileia 7, Padova), l’ingresso è libero.

Info web

http://soprintendenza.pdve.beniculturali.it/2019/01/18/ciclo-di-conferenze-la-soprintendenza-si-racconta-padova-25-gennaio-il-patrimonio-artistico-padovano-durante-la-seconda-guerra-mondiale-il-ruolo-della-soprintendenza-nei-restauri-e-nella-ri/