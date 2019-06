"Una sorpresa musicale", spettacolo musicale a Villa Roberti di Brugine

Venerdì 7 giugno, ore 21 nel Salone degli Affreschi di Villa Roberti: Una sorpresa musicale, un concerto proposto dai pianisti Renata Benvegnù e Fabio Crocco, il violoncellista Ingrid Ruko e la soprano Selli Franco. Il quartetto presenta un variegato programma musicale alternandosi in diverse formazioni cameristiche.

Un appuntamento musicale ricco di “sorprese”, una variegata proposta di combinazioni cameristiche da scoprire insieme al pubblico, coinvolto in un concerto punteggiato da sinfonie strumentali classiche, da arie d’opera e da celebri colonne sonore del cinema.

Il quartetto di venerdì è composto da:

Renata Benvegnù, direttrice Artistica dell’Associazione “Orchestra Giovanile della Saccisica” e del Concorso musicale “Città di Piove di Sacco” (PD). Abbina ad un’intensa attività concertistica l’insegnamento al Conservatorio di Adria ed alla Trinity School di Londra.

Selli Franco, soprano, ha fatto parte di diverse formazioni corali e strumentali spaziando attraverso un ampio repertorio che va dalla musica antica alla liederistica, sino alla musica contemporanea.

Ingrid Ruko, ha ottenuto primi premi assoluti in formazioni da camera e si esibisce anche con il trio Chromatique (Renata Benvegnù al pianoforte e Giulia Brinckmeier al violino), che ha riscosso notevole successo per le esecuzioni e per il lavoro discografico (Giacomo Morandi Ed. 2012).

Fabio Crocco si è più volte esibito in cornici prestigiose italiane e straniere sia come solista che in formazioni cameristiche. All’attività concertistica affianca l’insegnamento, partecipando a numerosi seminari e incontri sulla didattica musicale.

Villa Roberti è oggi Cooperativa, composta da un gruppo di professionisti che condivide passione ed interesse per l’arte, l’ambiente, il territorio e il viaggio; con esperienza ed ottime competenze in beni culturali e naturali, nella progettazione e comunicazione di eventi e nel turismo. Nasce con l’intento di realizzare e promuovere azioni green, culturali ed esperienziali per animare e far conoscere Villa Roberti e il territorio circostante. A caratterizzarla è la capacità di proporre progetti di valore, fondati su sinergie e collaborazioni. La base di azione è a Villa Roberti, una villa viva e da vivere perché è un laboratorio di idee, una bottega di esperienze e una fucina di azioni.

Ingresso

Musica&Calici | euro 7

concerto + brindisi della buonanotte

Ridotto* | euro 5

Gratuito fino ai 12 anni

È gradita la prenotazione

Info e prenotazioni

Villa Roberti

via Roma 92, Brugine

info@villaroberti.com - 392 5226296

Lo spettacolo si svolgerà anche in caso di pioggia, nelle sale della Villa