“Emoji – Accendi le emozioni” per Sorrisi e Cartoni al Piccolo Teatro di Padov

Dall'8 dicembre a 6 gennaio, alle ore 16.30, torna nei pomeriggi dei giorni di festa al Piccolo Teatro in zona Paltana la rassegna “Sorrisi e Cartoni”, che propone i più attesi film di animazione per bambini, ragazzi e famiglie in un clima di festa.

La rassegna riprenderà poi il 4 febbraio con altri titoli, fino ad aprile.

SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI CON "SORRISI E CARTONI"

PROSSIMI EVENTI

venerdì 8 e domenica 10 dicembre

EMOJI – ACCENDI LE EMOZIONI

domenica 17 dicembre

MONSTER FAMILY

martedì 26 dicembre

CARS 3

lunedì 1 gennaio

CAPITAN MUTANDA

sabato 6 e domenica 7 gennaio

PADDINGTON 2

BIGLIETTI

intero: 8 euro

ridotto studenti e over65: 5 euro

ridotto bambini 4-12 anni: 4 euro

INFORMAZIONI

049.8827288

info@piccolo-padova.it

http://www.piccolo-padova.it/sorrisi-cartoni/​

Pagina Facebook