“Sorrisi e meditazione”: Leandro Barsotti VS Gaetano Ruocco Guardagno ad Abano

Cosa può legare un attore brillante come Gaetano Ruocco Guardagno, conosciuto per la sua verve comica, alle parole di uno scrittore e giornalista come Leandro Barsotti? La risposta è il linguaggio universale dell’amore, che si incontra con la meditazione, un universo a cui noi tutti apparteniamo.

L’insolita coppia sarà la protagonista della serata creata in esclusiva per PianoP “Sorrisi e Meditazione”, si ritroverà sul palcoscenico in una intervista doppia in cui ognuno si racconterà, metterà un po’ di sé sul palcoscenico, come un dialogo allo specchio che coinvolgerà il pubblico. Leandro guiderà gli ospiti di PianoP in questa meditazione sull’amore, per portare le persone a toccare le proprie emozioni. Un percorso che nella serata avrà più momenti: ci saranno gli intermezzi musicali del pianista Nicola Lombardi, dei monologhi teatrali legati al tema dell’amore interpretati da Gaetano che ha attinto da una serie di opere contemporanee, e poi il suono dei gong, strumenti ancestrali accompagnati dai maestri Davide Betteto e Anna Salmaso di Centro Mente Corpo.

PIANOP è la rassegna di musica, spettacolo & food organizzata dall’Hotel Plaza di Abano Terme con Ursula Eventi e la direzione artistica affidata a Alessandra Pascali. Ventitrè serate pensate per creare un’alternativa di qualità, con spettacoli ed eventi abbinati a cene e aperitivi da gustare nel salotto dell’Hotel che si affaccia su piazza Repubblica.

PIANOP

Show, music & food

HOTEL PLAZA (piazza Repubblica, Abano Terme)

SORRISI E MEDITAZIONE

Leandro Barsotti Vs Gaetano Ruocco Guadagno

Venerdì 1 novembre ore 21.30

Info e prenotazioni 049 8669333/ info@pianop.club

Biglietti online www.pianop.club

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-leandro-barsotti-vs-gaetano-ruocco-guadagno-78013110313?ref=ecal