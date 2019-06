Sorsi d’Autore: degustazioni con Vignalta, visita a Villa Roberti e incontro con Rosella Postorino

Il secondo appuntamento di Sorsi d’Autore vede come protagonista Rosella Postorino.

La scrittrice ha esordito nel 2004 con il racconto In una capsula e

▶Venerdì 28 giugno ore 21 a Villa Roberti a Brugine (PD) presenterà il libro “Le Assaggiatrici” vincitore dell Premio Campiello 2018 e diversi altri premi letterari, fra i quali il Premio Rapallo, il Premio Lucio Mastronardi Città di Vigevano e il Premio Pozzale Luigi Russo.

Ambientato nella Germania nazista, il romanzo è tratto dalla vera storia di Margot Wolk, una delle assaggiatrici di Hitler che, plurinovantenne, svelò al mondo la sua esperienza, fino ad ora taciuta. Postorino letta l’intervista ne fa in pochi anni uno dei romanzi più apprezzati e venduti, non solo in Italia.

Modera l’incontro Cinzia Tani.

🥂Winetasting di Cantina Vignalta con i sommelier AIS Veneto.

Ingresso libero.

Alle ore 18.30 nei locali della Villa, è possibile prendere parte a una degustazione con vini di pregio di Cantina Vignalta introdotti dai sommelier AIS Veneto accompagnati da una selezione di formaggi del Consorzio per la Tutela del Formaggio Asiago e salumi De Eustacchio.

Un’occasione unica per assaporare l’eccellenza della produzione enogastronomica locale in un ambiente unico e indimenticabile. Seguirà alle 19.30 la visita guidata.

Degustazioni pomeridiane e visite guidate a pagamento, necessaria la prenotazione ai numeri 045.8001471 / 045.595284 - fondazione@fondazioneaida.it.

https://www.facebook.com/events/659637877782037/

https://www.fondazioneaida.it/pages/3535/search-result/-rosella-postorino-a-sorsi-dautore.html

