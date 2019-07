Sosta: mappa mentale per conoscersi, cambiare lavoro e mettersi in proprio

Come fai a cambiare lavoro o a metterti in proprio se hai idee confuse e non sai da dove partire? Potresti non pensarci fino a settembre e aspettare che succeda qualcosa. Oppure iniziare oggi. Io credo sia utile iniziare il prima possibile. E partire da una sola certezza: te stesso. Chi più di te desidera cambiare e realizzarsi?

Sabato 3 agosto, impareremo a creare una mappa mentale: uno strumento che stimola la creatività, aiuta a riflettere e pensare. Da quando ho svolto una lezione con il suo inventore Tony Buzan, non riesco a farne a meno. Lui l'ha usata per creare progetti e far rinascere aziende.



Attività di gruppo nella natura, ti aiuteranno ad avere idee chiare:

chi sei?

cosa sai fare?

quale lavoro può farti sentire realizzato?

cosa puoi fare di utile per la società?

quali obiettivi fissare da settembre?

Vieni a scoprirlo in un'esperienza coinvolgente e stimolante, dalle 10 alle 17, a Padova. Il valore economico è di 90 euro: fogli, penne, colori e pranzo sono tutti inclusi.

I posti sono limitati a 8 persone. Tu dovrai solo prenotare il tuo posto, inviarmi un anticipo con bonifico o paypal e liberarti per 7 ore. Scrivimi adesso a info@alessandro-conforti.it.



Cos'è una mappa mentale? Leggi il mio articolo: http://alessandro-conforti.it/creativita-mappe-mentali-come-strumento-quotidiano/.

Laureato in psicologia, coach e formatore aiuto le persone a scegliere la propria strada e svolgere un lavoro per esprimere se stessi e migliorare la società. Lavoro in proprio e collaboro con enti e società del Veneto per il reinserimento lavorativo di disoccupati e l'orientamento di persone confuse. Uso tecniche e strumenti creativi di cui potrai sperimentare tu stesso l'efficacia e il potere trasformativo durante l'evento di sabato 3 agosto. Fai una sosta creativa prima di goderti le vacanze?

