Convegno “SOStare in famiglia” al San Gaetano

In occasione della terza giornata regionale contro il maltrattamento e la violenza sui minori, indetta dal tavolo “Un welfare per i minori”, e della giornata internazionale della famiglia (proclamata dall’Onu nel 1994), il comune di Padova, in collaborazione con Associazione Papa Giovanni XXIII e con il contributo della Regione del Veneto, promuove il convegno “SOStare in famiglia”.

SCARICA LA LOCANDINA DELL'EVENTO



Iscrizione obbligatoria online sul form di SOStare in famiglia.

Si accede al convegno presentando la stampa della conferma d’iscrizione, con assegnato il posto in sala.

È in corso di definizione il riconoscimento dei crediti per la formazione continua degli assistenti sociali.

Appuntamento al centro culturale San Gaetano il 15 maggio, dalle ore 8.30 alle 17. Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria.

