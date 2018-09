“La sostenibilità nella ristorazione” seminario al Biri

Prende il via lunedì 8 ottobre all’Hotel Biri di Padova, grazie ad Ascom Servizi Padova, il progetto “La sostenibilità nella ristorazione; il ruolo dei fornitori e delle imprese sociali”, un seminario gratuito nell’ambito del POR FSE che sviluppa un preciso impegno rivolto alle tematiche sostenibili e una particolare attenzione alle risorse locali del territorio Veneto.

L’intenzione è quella di privilegiare le logiche strategiche e innovative con una significativa attenzione agli sprechi, mirando alla soddisfazione di clienti, fornitori, dipendenti e con un impatto benefico sull’ambiente e la salute delle persone.

L’agricoltura industriale e la globalizzazione hanno infatti notevolmente abbassato l’attenzione verso la produzione artigianale favorendo di conseguenza i sistemi agricoli di massa.

È invece sempre più importante specializzarsi nelle produzioni tipiche ed artigianali mantenendo alta la qualità, poiché i mercati ai quali ci si rivolge non sono quelli di massa, basati in parte sul prezzo, bensì quelli dell’élite dove l’attenzione non è sul costo ma sulla qualità. L’utilizzo di precisi accorgimenti può significativamente ridurre l’impatto negativo sull’ambiente, senza investire soldi in tecnologie ma semplicemente cambiando metodi e processi lavorativi.

Durante il seminario, che si terrà dalle 9 alle 18.30, verrà sviluppato un tavolo di lavoro, con gli interventi del dr. Marco Niro, coordinatore del progetto “Ecoristorazione Trentino” e della dr.ssa Romina Noris, esperta di sostenibilità e CSR per le imprese, in cui i ristoratori locali impegnati nel progetto e le aziende fornitrici che vi prendono parte potranno scambiarsi idee, opinioni, suggerimenti e nuovi piani d’azione sulle tematiche principali tra cui la riduzione dello spreco di cibo e della produzione di rifiuti, la riduzione di emissioni inquinanti, consumo idrico e utilizzo di prodotti chimici, la formazione del personale in termini di eco-sostenibilità, l’attenzione per i fornitori locali, la comunicazione al cliente dell’ impegno costante e concreto nella responsabilità sociale ed ambientalie.

In questo progetto sono stati coinvolti dieci imprenditori di aziende ristorative del territorio padovano e veneziano. Partiti dal concetto di responsabilità sociale sulla quale è basata la propria storia aziendale hanno elaborato un piano di sviluppo individuale, creando e/o mantenendo un brand aziendale competitivo ed innovativo.

Il gruppo ha poi elaborato un disciplinare da presentare alla Regione Veneto che costituisce il manuale di guida per i ristoratori che vorranno entrare a far parte del marchio eco-sostenibilità.

Per iscriversi al seminario gratuito che si terrà lunedì 8 ottobre presso l’Hotel Biri a Padova in via Antonio Grassi, 2, dalle ore 9 alle ore 18, è sufficiente utilizzare entro il 28 settembre 2018 il link:

Per ogni ulteriore informazione, è possibile contattare il numero 049.8209735 – 755 oppure di inviare una e-mail a aama@ascompd.com .

“Pensiamo che … Le idee che ci differenziano … in fondo ci uniscono se l’obbiettivo da raggiungere è il medesimo”

