“Sotto l’ombrellone con gusto”, i consigli della dietista al mercato di Campagna Amica

I consigli della dietista al nuovo Mercato Coperto Padova Km Zero, punto d’incontro fra gli agricoltori e i cittadini all’insegna delle tipicità di stagione e del territorio. Mercoledì 13 giugno, dalle 15 alle 19, nel nuovo grande spazio attrezzato in via Vicenza i 20 produttori di Coldiretti Campagna Amica Padova propongono una giornata dedicata alla frutta e alla verdura, ideali per l’estate e come base per tante ricette fresche, gustose e dissentanti. Il tutto con l’aiuto della dottoressa Elena Mazzetto, dietista, che fornirà le “dritte” giuste per affrontare l’estate con il giusto equilibrio nell’alimentazione. Per tutti un fresco omaggio: un cestino di frutta o di pomodorini.

Estate = cibi sani

L'aumento delle temperature ha un aspetto positivo: fa mangiare più frutta e verdura agli italiani. Il consumo di questi alimenti nel 2017 ha registrato un aumento complessivo del 9,6%. Nello specifico, dai dati Nielsen emerge che i consumi di verdura sono aumentati del 11,9%, mentre quelli della frutta hanno registrato un +7,1%, con risultati particolarmente incoraggianti di quella secca (+11,9%). Una tendenza che si spiegherebbe con l'aumento delle temperatura che spingerebbe gli italiani a consumare più cibi dissetanti e salutari. Con il caldo infatti è importante consumare frutta e verdura fresca, fonte di vitamine, sali minerali e liquidi preziosi per mantenere l’organismo in efficienza e per combattere i radicali liberi prodotti come conseguenza dell’esposizione solare. Antiossidanti “naturali” sono infatti le vitamine A, C ed E che sono contenute in abbondanza in frutta e verdura fresca.

Eccellenza e servizi

Le 20 aziende agricole presenti propongono il meglio dell’agricoltura padovana di stagione, dalla frutta alla verdura fresca, dalla carne ai latticini, dal miele e vino alle confetture, dal pane alle piante. Novità nella novità la possibilità di farsi consegnare la spesa gratuitamente a domicilio grazie ad un pratico furgone elettrico messo a disposizione dal mercato per raggiungere i clienti direttamente a casa. Tutte le informazioni durante l’orario di apertura.

Orari di apertura

Il nuovo punto vendita al coperto, in uno stabile da 600 metri quadrati completamente ristrutturato, ospita in questa prima fase circa 20 aziende agricole padovane che hanno intrapreso con convinzione la strada della vendita diretta. Il mercato sarà aperto ogni sabato mattina dalle 8 alle 14 e mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 19. Sulla pagina Facebook Campagna Amica Padova saranno puntualmente riportate tutte le novità sulle iniziative del mercato coperto di Padova.