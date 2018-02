"Sotto il cielo d'Irlanda", canti e musiche folk irlandesi al centro culturale San Gaetano

***Evento collaterale alla rassegna "Domenica è sempre domenica"

Venerdì 16 marzo alle 21.15 nell'auditorium del centro culturale Altinate va in scena "Sotto il cielo d'Irlanda", canti e musiche folk Irlandesi con il Sirmione Irish Group e alcuni dei massimi esponensti della musica irlandese, in attesa delle celebrazioni per la festa di San Patrizio.

Biglietti

Biglietto unico 10 euro

Prevendite: Gabbia Dischi e scuola di musica Gershwin

Biglietteria online: www.vivaticket.it

Informazioni e prenotazioni

342.1486878

prenotazioni@associazioneplay.it

